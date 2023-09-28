Безналичную оплату ввели на 40 муниципальных пляжах Сочи

Банковскую инфраструктуру внедрили на 40 муниципальных пляжах Сочи в рамках проекта «Привычный Сочи — безналичный», еще на 42 процесс в стадии завершения. Более 370 нестационарных торговых точек используют кассовую технику с безналичным расчетом, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

С января по август включительно на курорте налоговую базу по упрощенной системе налогообложения увеличили на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Этому способствует активная информационная кампания.

Муниципальный проект «Привычный Сочи — безналичный» направлен на увеличение доступности безналичных операций для жителей и гостей города. Представители администрации совместно с работниками банковской сферы выезжают на пляжи с разъяснительной работой об удобствах безналичных расчетов. В местах с возможностью оплаты картой размещены наклейки с логотипом проекта.

Георгий Ефименко

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