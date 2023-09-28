Филиал «Азот» реализует инвестпроект «Замена водовода «Северный»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» стартуют работы по замене водовода «Северный». Бюджет инвестиционного проекта — 379 млн рублей.

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В рамках ремонтной кампании на предприятии заменят существующие магистральные трубопроводы промышленного водоснабжения большей части потребителей и выведут из эксплуатации водоводы «Левый» и «Правый», проложенные в подземном железобетонном туннеле и уже выработавшие свой эксплуатационный ресурс.

Параллельно проходят три этапа реализации инвестпроекта — идут работы внутри насосной станции, на территории промышленной площадки протягивают новые полиэтиленовые трубопроводы, а также проходят электромонтажные работы. Окончание мероприятий запланировано на конец сентября 2024 года.

Водовод «Северный» действует с начала строительства Березниковского химического комбината. Он построен 90 лет назад подземным способом прокладки с трассировкой через всю промышленную площадку филиала.

Сергей Загвоздкин, главный энергетик филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Стальной водовод, который ранее снабжал цеха-потребители камской водой, отработал свой ресурс. Новые полиэтиленовые трубы надежны в эксплуатации и не подвержены коррозии. Надеемся, что они на протяжении долгого времени послужат на благо производства.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники