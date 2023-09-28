В Пулково восстановили работу системы онлайн-бронирования Leonardo

Работа системы онлайн-бронирования авиабилетов Leonardo, подвергшейся массированным DDOS-атакам из-за рубежа, восстановлена в аэропорте Пулково, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы».

Система восстановила работу в 11:37. Ранее в пресс-службе управляющей компании аэропорта сообщали, что наблюдается нестабильная работа систем регистрации.

В свою очередь в Ростехе, который является одним из разработчиков системы, в 12:08 сообщили, что DDOS-атака отбита и работоспособность Leonardo восстановлена.

О переводе системы регистрации в ручной режим из-за сбоев также сообщали в «Аэрофлоте» и «Победе». Сбои в работе Leonardo привели к незначительным задержкам рейсов в нескольких российских аэропортах. Время задержек — от 20 минут до часа.

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