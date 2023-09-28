Метшин: саммит стран БРИКС в Казани соберет глав 26 государств

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил на открывшемся в столице Татарстана в четверг II Казанском международном юридическом форуме, что на саммите стран БРИКС в октябре 2024 года будут участвовать главы 26 государств.

«Поступательное развитие и постоянный прогресс во всех направлениях делают Казань центром обсуждения самых актуальных вопросов международной и российской повестки»,— подчеркнул глава города.

Ранее экономист Михаил Хазин сделал прогноз, что на саммите БРИКС в Казани «вполне конкретно» будет поднят вопрос о собственной валюте для взаимных расчетов.

«Через год в Казани на следующем саммите этот вопрос будет уже вполне конкретно поднят»,— сказал он.

Саммит стран БРИКС пройдет в Казани по решению Владимира Путина, президента России, которая будет председательствовать в организации в 2024 году.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"