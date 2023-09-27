Обсуждение валюты БРИКС может стартовать в 2024 году на саммите в Казани

Страны, входящие в БРИКС, могут начать обсуждение собственной валюты для взаимных расчетов на саммите, который пройдет в Казани в 2024 году. Такой прогноз сделал экономист Михаил Хазин.

Он считает, что от недавно прошедшего саммита БРИКС «наивно было... ожидать создания альтернативной валюты». «Потому что не может быть альтернативной валюты у стран, у которых разные экономические стратегии»,— цитирует господина Хазина информагентство SM.News.

«Через год в Казани на следующем саммите этот вопрос будет уже вполне конкретно поднят»,— уверен экономист.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин, выступая 23 августа по видеосвязи на заседании лидеров стран БРИКС в расширенном составе, сообщил о планах провести XVI саммит БРИКС в октябре 2024 года в Казани.

Полина Петрова