Житель Нефтекамска обвиняется в вандализме

Отдел дознания ОМВД по Нефтекамску предъявил 25-летнему жителю города обвинение в вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ), сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

По данным следствия, апрельской ночью Анатолий Акулинин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, прогуливался по улицам Нефтекамска. Находясь на Комсомольском проспекте, отметили в МВД по республике, он расстрелял из пневматического пистолета стеклянную стену и остановочный павильон. Подозреваемого задержали по горячим следам. Он признался в содеянном. МБУ «Служба чистоты и порядка» причинен ущерб на сумму около 12 тыс. руб.

Ранее задержанный уже привлекался к уголовной и административной ответственности, добавили в министерстве.

Майя Иванова

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