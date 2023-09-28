В Иркутске местная жительница пошла под суд за махинации со вкладами на 35 млн

Кировский райсуд Иркутска вынес приговор по делу директора и председателя правления в двух кредитно-потребительских кооперативах. Ее обвиняют в присвоении свыше 35 млн руб. вкладчиков, сообщает региональная прокуратура.

В 2012-2019 годах подсудимая заключала договоры с жителями Иркутской области и Республики Бурятия о передаче кооперативных личных сбережений под предлогом использования в обороте на финансовом рынке. Граждане передавали ей от 50 тыс. до 5 млн руб., в свою очередь им обещали ежемесячно выплачивать по 10-40% от суммы вклада.

От действий аферистки пострадало 59 человек. Привлеченные деньги она перечисляла на счета родственников, и после тратила по собственному усмотрению. Суд назначил ей 3,5 года колонии общего режима и штраф в 250 тыс. руб. Также суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании с обвиняемой суммы ущерба.

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Александр Киселев