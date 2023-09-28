В Самаре в список дорог для ремонта в 2024 году попал 21 объект

Определен предварительный перечень объектов для ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самаре. Он включает 21 участок. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Самарская администрация

«Уже в этом году будут объявлены торги, чтобы подрядчики были определены задолго до старта следующего дорожно-строительного сезона»,— говорится в сообщении.

Дороги планируется отремонтировать большими «картами» (свыше 100 погонных м) и комплексно. В предварительном списке на комплексное обновление в числе прочих значатся ул. Елизарова от пр. Металлургов до ул. Победы, ул. Чернореченская между ул. Владимирской и Спортивной и ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Вилоновской.

В настоящее время проект-план сверстан и направлен ресурсоснабжающим организациям. Это сделано, чтобы синхронизировать графики ремонта и перекладки труб.

Ранее в Самаре чиновники заявили об окончании ремонта дорог по нацпроекту. Речь идет о 42 объектах, которые должны были быть обновлены в текущем году.

Георгий Портнов