В Самаре чиновники заявили об окончании ремонта дорог по нацпроекту

Закончен ремонт участков улично-дорожной сети, который проводился в Самаре на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». В список вошли 42 объекта. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Администрация Самары

«Результаты ремонта планируем оценить до 10 сентября. На ряде участков процесс приемки уже состоялся, особых замечаний не возникло»,— приводятся в сообщении слова заместителя руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Сергея Панферова.

При этом 21 участок из отремонтированных в Самаре ведет к образовательным учреждениям. Среди них – подъезд к гимназии № 54 «Воскресение» и детскому саду № 264 на ул. Ерошевского.

Георгий Портнов