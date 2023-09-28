Назначен новый прокурор Кунашакского района

Новым прокурором Кунашакского района назначен старший советник юстиции Александр Иванычев. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Об этом сообщают в надзорном ведомстве Челябинской области.

Стаж службы Александра Иванычева превышает 19 лет. Он занимал должности следователя прокуратуры Ленинского района Челябинска, помощника прокурора областного центра, заместителя прокурора Курчатовского и Советского районов города. Возглавлял апелляционный отдел уголовно-судебного управления надзорного ведомства региона.

Также назначен новый прокурор Пласта. Им стал советник юстиции Виталий Сейберт, до этого занимавший пост заместителя главы надзорного ведомства города. Он служит в органах областной прокуратуры свыше 15 лет.

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