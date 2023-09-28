В Кущевском районе проверят школу после распыления газового баллончика учеником

В Кущевском районе после распыления семиклассником газового баллончика прокуратура организовала проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что 28 сентября около 9:00 в средней школе в станице Кисляковской ученик 7-го класса во время перемены распылил газовый баллончик, который купил на маркетплейсе. В итоге из здания было эвакуировано около 50 человек, 15 ученикам понадобилась медпомощь. Сообщается, что сейчас угрозы их жизни и здоровью нет, большинство детей отпустили после обследования домой.

Прокуратура выяснит причины и условия произошедшего инцидента, а также оценит организацию учебного процесса и профилактическую работу по предотвращению девиантного поведения среди несовершеннолетних. Известно, что подросток не состоит на профилактических учетах.

Ранее ТАСС сообщал, что инцидент произошел в школе №2. По данным источника издания, из учебного заведения были эвакуированы 320 человек.

Татьяна Ручкина

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