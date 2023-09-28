Генеральский дом в Ижевске вновь выставили на торги для аренды

В столице Удмуртии вновь проводится конкурс на право заключения аренды на объект культурного наследия Генеральский дом, который находится в Летнем саду имени Горького. Согласно закупке, представленной на площадке «Сбера», начальная цена составляет 8,36 млн руб. в год, а заявки принимают до 3 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

Общая площадь объекта составляет 1639,8 кв. м., пристроя — 237,9 кв. м. При этом площадь земельного участка превышает 3 тыс. кв. м.

Напомним, здание Генеральского дома в Ижевске построили 1857 году. В 2023 году регион планировал получить федеральные средства на капремонт объекта, после чего к 2025 года обновленное здание намеревались открыть. Инвестора для памятника культуры много лет искали. В декабре 2022 года инвестиционный совет при администрации города рассмотрел обращение предпринимателя, который выразил намерение вложить деньги в реконструкцию объекта. Однако для понимания объемов финансирования требовалась проектно-сметную документация.