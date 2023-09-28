На вокзале Екатеринбурга задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

На вокзале Екатеринбурга полицейские задержали уроженца Архангельской области, находящегося в федеральном розыске. В пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО сообщили, что 27 сентября его обнаружили при выходе из поезда «Москва — Новый Уренгой».

Ранее в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК РФ), однако он скрылся от следствия, после чего был объявлен в розыск. Установлено, что беглец уже был судим в 2020 году за аналогичное преступление.

Сейчас задержанный находится в спецпомещение и в ближайшее время будет передан инициатору розыска.

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