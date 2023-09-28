Мишустин рассказал про план запуска системы трансграничных расчетов на базе блокчейна

Правительство совместно с Центральным банком создали «дорожную карту» внедрения трансграничных расчетов с помощью цифровых финансовых активов. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на пленарном заседании Московского финансового форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Михаил Мишустин рассказал, что правительство вместе с регулятором работают над запуском трансграничных расчетов на базе технологии блокчейн с использованием цифровых финансовых активов и соответствующих утилитарных цифровых прав. Он выразил надежду, что это даст «новые возможности для привлечения иностранных инвестиций, которые в текущих условиях могут существенно облегчить движение капитала».

Господин Мишустин подчеркнул: санкции показали, что «без собственного технологического задела страны могут оказаться за бортом и на ровном месте испытать дефицит даже важнейших товаров и комплектующих». Поэтому теперь правительство уделяет особое внимание внутреннему производству.

В августе ЦБ заявил о готовности изменить нормативные акты, чтобы расчетные небанковские кредитные организации (РНКО) могли более активно открывать корсчета в зарубежных банках.

Подробнее — в материале «Небанковским везде у нас дорога».

Александра Горошилова