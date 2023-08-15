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Коммерсантъ FM
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Небанковским везде у нас дорога

Банк России упрощает РНКО работу с трансграничными расчетами

ЦБ готов изменить нормативные акты, чтобы расчетные небанковские кредитные организации (РНКО) могли более активно открывать корсчета в зарубежных банках. Сейчас РНКО — не слишком популярная форма лицензии в связи с существенными ограничениями по сравнению даже с небольшими банками и регулятивным арбитражем. Изменения, анонсированные ЦБ, могут активизировать трансграничные расчеты и сделать такую форму кредитной организации более востребованной, считают эксперты.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Банк России опубликовал проект изменений инструкции 207-И, регулирующей деятельность и нормативы РНКО. Изменения, как подчеркивает ЦБ, помогут проводить трансграничные платежи и расчеты с банками-резидентами дружественных государств, в том числе через систему корреспондентских отношений.

Проектом смягчает норматив Н16.1, который устанавливает показатель выдачи РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам (кроме клиентов—участников расчетов). Из его расчета предлагается исключить остатки денег на корсчетах в банках-резидентах дружественных стран вне зависимости от их международного рейтинга. Остатки этих средств на корсчетах будут включаться в расчет норматива Н6 (на одного заемщика или группы связанных заемщиков) в полном объеме при наличии у банка-нерезидента международного рейтинга ниже уровня BBB–.

Согласно статистике Банка России, по состоянию на 1 августа в России действовало 360 кредитных организаций, из них 36 небанковских, число РНКО отдельно не раскрывается. Последнее сообщение ЦБ о регистрации новой РНКО датировано сентябрем 2022 года, ею стала РНКО «Азияпэй».

РНКО и банки имеют разные базовые принципы работы, банки оказывают комплексные банковские услуги, РНКО же, по сути, специализируются на разработке и внедрении технологий для электронных платежей и банковских трансакций, то есть они совершают очень узкий перечень операций, и их действия строго ограничены, поясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

По мнению главы Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, на данный момент РНКО не очень много, так как это достаточно дорогой институт, сильно урезанный относительно банка. Возможно, данная мера приведет к активизации этой формы организации, особенно если будет поднят вопрос о снижении объема собственных средств и других обязательных нормативов. «Можно ожидать как появления универсальных РНКО, так и кэптивных, создаваемых крупными компаниями и холдингами под свои задачи»,— считает он.

Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова обращает внимание, что РНКО — специализированные платежные институты, эффективность которых для экономики остается недооцененной. «Нормативная база деятельности РНКО мало того что исторически содержала целый набор не совсем понятных ограничений и требований, так и обновляться начала совсем недавно,— поясняет она.— Наблюдался своеобразный парадокс — специализированный расчетный институт лишен права выстраивать корреспондентские отношения с иностранными банками для проведения расчетов».

«ЦБ продолжает двигаться в направлении снятия ограничений на открытие корреспондентских счетов за рубежом. Ранее это было сделано для банков с базовой лицензией, теперь — для РНКО,— указывает глава ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров.— В условиях наложения санкций на большинство крупнейших кредитных организаций такой подход создает некоторую перспективу».

Однако ожидать, что данная мера существенно повлияет на ситуацию с трансграничными расчетами, вряд ли стоит, считает Роман Прохоров. Не следует забывать о том, что в последних пакетах санкций существенно выросла доля небольших банков, в том числе тех, которые достаточно активно проводили трансграничные расчеты, напоминает эксперт.

Кроме того, есть серьезные опасения, что потенциальная возможность опять обернется фактическим барьером, заложенным в тексте нормативного акта, поскольку способность РНКО использовать предоставляемые возможности напрямую зависит не от соблюдения участниками рынка точных требований, а от наличия у регулятора оснований полагать о наличии тех или иных обязательств кредитной организации, отмечает Мария Михайлова: «Надеемся, что в ходе публичного обсуждения документа нам удастся найти решение, которое позволит развивать международную расчетную инфраструктуру на базе прозрачных требований и не создавая необоснованных рисков».

Ксения Дементьева, Максим Буйлов

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