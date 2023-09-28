На Ставрополье учредят медаль «За помощь в СВО»

Депутаты краевого парламента в четверг на очередном заседании поддержали инициативу губернатора Владимира Владимирова об учреждении в регионе новой краевой награды и проголосовали за внесение изменений в региональный закон «О наградах в Ставропольском крае». Об этом сообщается на официальном сайте думы Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Владимиров

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Владимир Владимиров

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Медалью могут быть награждены жители края, «которые совершили подвиг или проявили мужество и отвагу в ходе боевых действий в зоне проведения специальной военной операции, а также за добровольческую (волонтерскую), благотворительную деятельность, гуманитарную помощь и выполнение работ по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению объектов в новых регионах».

Награжденным по новому закону будет полагаться премия 300 тыс. руб. Правда, в течение года обладателями этой награды смогут стать «не более 30 человек». К награде могут представить и посмертно, правда, в этом случае премия выплачиваться не будет.

В официальном сообщении на сайте ставропольской думы приводятся слова председателя краевого парламента Николая Великданя о том, что край принимает участие в восстановлении инфраструктуры Антрацитовского района Луганской народной республики: «Там трудятся многие ставропольские компании, сотни жителей края. Безусловно, эти усилия заслуживают самой высокой оценки и должны быть по достоинству отмечены».

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Александра Ларинцева, Пятигорск