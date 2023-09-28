Работа ГКБ №7 в Ижевске не вызвала нареканий при проверке

В столице Удмуртии в работе Городской клинической больницы №7 отметили положительные изменения, сообщила в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук. Проверка показала, что в утреннее время в «красной зоне» оказалось спокойно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram, Эльвира Пинчук Фото: Telegram, Эльвира Пинчук

«Понятно, что сейчас нагрузка на поликлинику пока не максимальная — мы только начали фиксировать рост заболеваемости. Поэтому вернемся еще раз через пару недель»,— отметила госпожа Пинчук.

По словам вице-премьера, ранее, порядка 2-3 лет назад, учреждение считалось одним из самых проблемных. Ситуацию пытались решить с привлечением разных специалистов, в том числе по бережливому производству, однако «долгое время мало что удавалось поменять». Решить вопрос помогло новое руководство учреждения. В больнице начались ремонты, организована маршрутизация, а на входе пациентов встречает доброжелательный персонал.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов призвал команду минздрава республики, глав районов и других уполномоченных лиц включаться в проверку поликлинического звена в час пик. В случае, если персоналу учреждения требуется помощь, руководитель республики поручил обращаться в ИГМА и направлять на места студентов 5-6 курсов.