В Удмуртии порядка 10 детских учреждений находятся на карантине из-за ОРВИ

В Удмуртии из-за заболеваемости ОРВИ частично закрыли 24 группы в детских садах и 164 класса в школах. Полностью на карантине пять школ в Глазове, школа в Сарапуле, в селе Сигаево Сарапульского района, начальная и средняя школы в Каракулинском районе, а также детский сад в Ярском районе. Об этом сегодня, 25 сентября, на аппаратном совещании рассказал глава региона Александр Бречалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Бречалов также призвал команду минздрава республики, глав районов и других уполномоченных лиц включаться в проверку поликлинического звена в час пик утром или вечером. «У нас не так плохо с кадрами, как думается. Ресурсов, чтобы выполнить текущую задачу, достаточно. Если понимаем, что по какому-то объекту есть критическая ситуация, не хватает персонала, можно обратиться в ИГМА. Там уже готовы на этом уровне знаний специалисты. Можно направить туда 5-6 курс. Мы уже с вами прошил это в год пандемии»,— отметил глава региона.