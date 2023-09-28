В Красноярском крае экс-главу фонда жилстроя подозревают в махинациях с жильем

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении экс-руководителя краевого фонда жилищного строительства. Его обвиняют в махинациях с квартирами на 100 млн руб., сообщает прокуратура региона.

В 2019 году организации была предоставлена краевая субсидия для строительства и приобретения жилья работникам учреждений здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты населения. Квартиры выделил в жилом районе Солонцы-2. Согласно данным правоохранителей, гендиректор заложил 11 помещений, чтобы подрядчик мог получить займ в 100 млн руб., однако после передал их в счет оплаты долга. Еще 16 квартир подозреваемый продал этой же фирме и двум гражданам.

От действий обвиняемого пострадало 27 семей.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). В настоящее время проверка прокуратуры продолжается.

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Александр Киселев