Зарубежные СМИ: Что ждет сбежавшего в КНДР американского солдата в США?

Американский солдат, бежавший в Северную Корею, возвращается домой. Чиновники сообщили, что Трэвис Кинг здоров и очень рад отправиться на родину. Хотя в США его ждут допрос, расследование и, возможно, тюрьма. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Reuters называет освобождение Трэвиса Кинга редчайшим примером сотрудничества между Вашингтоном и Пхеньяном. Солдата сначала перевели через сухопутную границу с Китаем, потом на самолете доставили в город Шэньян в КНР, а затем — на авиабазу в Южной Корее. Уже оттуда он отправился в США. Американские чиновники заявили, что каналы связи важно оставлять открытыми, даже если отношения напряжены, но едва ли можно говорить о каком-то расширении сотрудничества с КНДР. В Северной Корее подтвердили, что по завершении расследования изгнали солдата из страны, а сам он объяснял побег неприязнью к бесчеловечным условиям и расовой дискриминации в армии США.

Историю побега Кинга напоминает The Wall Street Journal. Он служил в Южной Корее, где американские военные находятся для сдерживания потенциальной угрозы со стороны Пхеньяна. Солдат два месяца провел в изоляторе за драку в клубе и повреждение полицейской машины. 17 июля он должен был отправиться в Техас, где его ожидало разбирательство. В аэропорт его доставили под конвоем, но прямо перед прохождением погранконтроля он сбежал. Кинг присоединился к группе туристов возле демилитаризованной зоны и перебежал границу.

По словам чиновников, неизвестно, почему Северная Корея решила выслать солдата. The Associated Press полагает, что в силу невысокого ранга. Он мог просто не представлять никакой ценности для Пхеньяна — ни как рычаг давления на штаты, ни как источник информации. С возвращением в США беды Кинга не закончатся. Его могут обвинить в дезертирстве, уволить с позором или даже посадить в тюрьму.

В Пентагоне не стали уточнять, грозит ли Кингу трибунал. Там заявили, что главный вопрос сейчас — состояние его здоровья. И в этом смысле есть за что переживать, отмечает CNN. Другой инцидент с задержанием американца в КНДР закончился трагически. Отто Уормбир провел полтора года в северокорейском трудовом лагере и меньше чем через неделю после возвращения в США умер от тяжелого повреждения мозга.

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