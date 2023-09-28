Движение и парковку ограничат в центре Воронежа из-за матча «Факела» с «Сочи»

Из-за проведения футбольного матча в рамках десятого тура РПЛ 2023–2024 в Воронеже ограничат парковку и движение 30 сентября и 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

С 18:00 30 сентября до 18:00 1 октября стоянку автомобилей запретят на участках следующих улиц:

Фридриха Энгельса (от Комиссаржевской до Чайковского);

Студенческой (от Феоктистова до Комиссаржевской);

Комиссаржевской (от Фридриха Энгельса до Студенческой);

Чайковского (от Фридриха Энгельса до Студенческой).

С 7:00 до 18:00 1 октября для движения транспорта перекроют участки следующих улиц:

Комиссаржевской (от Кольцовской до проспекта Революции);

Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской);

Студенческой (от Феоктистова до улицы Комиссаржевской);

Фридриха Энгельса (от Феоктистова до улицы Средне-Московской).

В 14:00 1 октября на Центральном стадионе профсоюзов начнется матч местного клуба «Факел» с «Сочи». По итогам девяти туров РПЛ гости находятся на 15-й строчке турнирной таблице с двумя победами и семью поражениями, «огнеопасные» — на последнем, 16-м месте с одной победой, шестью поражениями и двумя ничьими.

После седьмого тура в новом сезоне РПЛ у «Факела» сменился главный тренер.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Вадим Евсеев завершил рывок».

Алина Морозова

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