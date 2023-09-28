В ЯНАО бывшего чиновника обвиняют во взятке в размере 47 млн рублей

Экс-директора ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)» обвиняют во взятке в размере более 47 млн руб. Как сообщили в пресс-службе СУ СК ЯНАО, он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ по трем эпизодам (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) и по п. «б» ч. 4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с 2014 по 2015 годы обвиняемый получил от представителей коммерческих структур, действовавших от имени подрядчиков по заключенным с дирекцией контрактам, три взятки в особо крупных размерах на общую сумму более 47 млн руб. Взяткодатели привлечены к уголовной ответственности по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.

Взятки передавались с целью получения коммерческими организациями государственных контрактов на строительство дороги, а также их беспрепятственном исполнении, обеспечении приемки и оплаты работ. Деньги передавали обвиняемому как лично, так и путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юрлиц.

Кроме того, как сказано в сообщении, в период с 2015 по 2017 годы обвиняемый перечислил 8,5 млн руб., в качестве инвестиций строительства бизнес-центра на территории Тюмени. Деньги он также получил в качестве взяток.

На имущество обвиняемого экс-директора на общую сумму 178 млн руб. наложен арест. В его имении находятся земельные участки и приусадебные участки, охотничьи угодья, квартиры и бизнес-центр на территории Тюмени. Арест наложен также на машины и другие виды техники, иностранную валюту и средства на расчетных счетах в банках.

Сейчас уголовное дело отправлено на рассмотрение в суд. Обвиняемый находится под стражей.

Напомним, ранее Салехардский городской суд (ЯНАО) вынес оправдательный приговор бывшему директору окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Максиму Першикову, которого в 2021 году обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)

Полина Хабарова

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