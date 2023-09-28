Скоропостижно скончался депутат законодательного собрания Пермского края Александр Житников. Депутату от партии «Единая Россия» было 64 года. В заксобрании подтвердили «Ъ-Прикамье» сведения о смерти депутата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Избирком Пермского края Фото: Избирком Пермского края

Господин Житников родился 20 сентября 1959 года. Окончил в 1988 году Пермский сельскохозяйственный институт им. академика Д.Н.Прянишникова, по специальности «Механизация сельского хозяйства». С 1981 по 2002 годах работал в п.Октябрьский Пермской области, пройдя свой трудовой пусть с должности техника по механизации трудоемких процессов до директора предприятия. Александр Житников с 2002 года являлся директором ООО «Стройтехсервис». Депутатом он стал в феврале 2021 года, получив мандат ранее умершего ректора Пермского медуниверситета Ирины Корюкиной. В том же году переизбирлся в парламент по спискам «Единой России», входил в комитет комитет по развитию инфраструктуры.

Обновлено: Согласно открытым данным, мандат скончавшегося депутата заксобрания Алексея Житникова может быть передан Виктору Пермякову, директору ООО «ВИАЛ групп» и депутату думы Березовского муниципального округа. Именно он идет следующим в списке региональной группы «Суксунская №19» партии «Единая Россия», принимавшей участия в выборах депутатов заксобрания края в 2021 году.