Авиакомпания «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай (ОАЭ). В пресс-службе перевозчика сообщили, что полеты будут выполняться два раза в неделю в период повышенного новогоднего спроса — с 21 декабря 2023 по 31 января 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из Кольцово в аэропорт Аль-Мактум будут летать самолеты Boeing 737. Время в пути будет составлять в среднем до шести часов. «Новые рейсы позволят жителям регионов без пересадок добираться до мест отдыха в ОАЭ в пиковый период зимних отпусков, новогодних и рождественских каникул»,—отметили в «Аэрофлоте».

Стоимость билета — 63 367 руб.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что с 1 октября авиакомпания Air Arabia начнет выполнять полеты из Кольцово в Абу-Даби. Столица ОАЭ станет третьим городом страны, куда будут летать самолеты из Екатеринбурга. На сегодняшний день из Кольцово можно улететь в Дубай и Шарджу.

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