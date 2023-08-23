Авиакомпания Air Arabia с 1 октября начнет летать из Екатеринбурга в Абу-Даби

Авиакомпания Air Arabia с 1 октября начнет выполнять полеты из международного аэропорта Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») в Абу-Даби (ОАЭ). Как рассказали в пресс-службе Кольцово, полеты запланированы два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вылеты из аэропорта Кольцово будет осуществляться в 17:00, прибытие – в 21:10. Отправления из Абу-Даби запланировано в 09:40, в Екатеринбург рейс прибудет в 15:45. Время в пути составит около пяти часов.

Как указано на сайте Air Arabia, стоимость билета в одну сторону из Екатеринбурга в Абу-Даби составляет 61,9 тыс. руб. Стоимость билета в обратном направлении — 51,7 тыс. руб.

В Кольцово отметили, что до этого из Екатеринбурга не осуществлялись прямые перелеты в Абу-Даби. Столица станет третьим городом ОАЭ, куда будут летать самолеты из Екатеринбурга. На сегодняшний день из Кольцово можно улететь в Дубай и Шарджу.

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