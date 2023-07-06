Петербургский НИИ хочет взыскать 2 млрд рублей с IKEA за отказ от строительства ТЦ

Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации (СевНИИГиМ) Санкт-Петербурга подал иск о взыскании 2 млрд рублей к российской «дочке» IKEA «Ингка сентерс рус проперти Е» (входит в холдинг Ingka Centres). Ранее компания выкупила у института земельный участок под строительство ТЦ «МЕГА Новоселье» совместно с НИИ, но впоследствии отказалась от проекта.

На опубликованное в системе КАД «Арбитр» исковое заявление обратили внимание «Ведомости». Документ был принят Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области к рассмотрению в марте. Первое заседание по делу назначено на 17 августа.

Как следует из материалов дела, в 2016 году Ingka Centres приобрела у НИИ земельный участок между Красносельским шоссе и КАД на территории Ленобласти. Согласно проекту, к 2021 году здесь должен был появиться ТРЦ площадью около 220 тыс. кв. м. СевНИИГиМ должен был выступить соинвестором строительства и выполнить проектировочные работы. Впоследствии Ingka Centres отменила проект, и НИИ потребовал у нее возместить затраты в рамках предварительного договора соинвестирования: 1,8 млрд рублей как основную сумму долга и 284 млн неустойки за пользование чужими денежными средствами.

Ранее институт обращался в суд с иском к «Ингка сентерс рус проперти Е» на 60 млн рублей за проектирование развязки. Суд его удовлетворил.

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