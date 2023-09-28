Инвесторы оценили разработчика NordVPN в $3 млрд

Сегодня, 28 сентября, литовская компания Nord Security — разработчик популярного VPN-сервиса NordVPN — сообщила о том, что привлекла от инвесторов $100 млн. Компания отмечает, что с первого внешнего раунда финансирования в апреле прошлого года ее оценка инвесторами выросла почти вдвое. Тогда Nord Security оценивалась в $1,6 млрд, сейчас — в $3 млрд. Основным инвестором в нынешнем раунде финансирования была американская инвесткомпания Warburg Pincus.

Nord Security была создана в Вильнюсе в 2012 году. Сейчас компания работает более чем на 20 рынках, у нее около 2 тыс. сотрудников. По словам генерального содиректора Nord Security Тома Окмана, хорошим показателям компании помогает рост популярности различных сервисов в сфере кибербезопаснсти и большая обеспокоенность пользователей такими вопросами. Он отметил, что Nord Security получает прибыль, но, правда, отказался сообщать конкретные данные о ее финансовых результатах.

Господин Окман заявил, что привлеченные средства компания собирается направить на расширение ассортимента своих продуктов и покупку других компаний. В прошлом году Nord Security уже купила разработчика VPN компанию Surfshark (сумма сделки не сообщается). На прошлой неделе господин Окман также сообщал, что Nord Security может «в какой-то момент» провести IPO.

Яна Рождественская