Мэр Краснодара поручил ускорить строительство школы на проспекте Образцова

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил увеличить темпы строительства школы на проспекте Константина Образцова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Подрядчик обязан к 1 сентября следующего года ее сдать, и, разумеется, не в последний момент. Сегодня на объекте действительно увеличилось количество людей, но отставание от сроков только выросло»,— отметил Евгений Наумов.

Он подчеркнул, что до начала сезона дождей на объекте должны быть уже готовы стены и крыша. Подрядчик заверил, что к концу недели в строительстве школы будут заняты уже около 190 человек.

Учебное заведение на 825 мест возводят в рамках госпрограммы «Развитие образования». На него выделены средства из федерального, краевого и городского бюджетов. В трехэтажной школе будет 33 кабинета для учащихся, медицинский и пищевой блоки, библиотека, три спортивных и два актовых зала, а также спортивное ядро во дворе. Площадь участка под строительство школы составляет 27,5 тыс. кв. м.

Сейчас на объекте уже освободили часть территорий для строительства и приступили к установке каркаса здания, армированию стен и подведению сетей уличного освещения. В мэрии подчеркнули, что строительство школы находится на особом контроле.

В июле 2023 года Евгений Наумов во время рабочего объезда проверял темпы работы. Тогда застройщик увеличил количество рабочих с 20 до 60 человек и начал сокращать отставание в возведении объекта.

Татьяна Ручкина

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