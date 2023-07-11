Мэр Краснодара поручил увеличить число строителей школы на улице Образцова

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил кратно нарастить количество рабочих и техники для строительства школы на 825 мест по улице Константина Образцова. Об этом мэр написал в своем Telegram-канале.

«Застройщик начал сокращать отставание. Поручил кратно нарастить количество рабочих и техники. Только так мы вовремя достроим долгожданную школу и откроем ее 1 сентября 2024 года»,— отметил Евгений Наумов.

Школу начали возводить в конце декабря 2022 года. Завершить строительство планируется в 2024 году. В трехэтажном здании обустроят 33 кабинета, три спортзала, два актовых зала, пищеблок на 413 человек и буфет на 50 мест.

Татьяна Ручкина

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