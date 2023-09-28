Скончался арт-директор клуба «Хромая Лошадь»

26 сентября умер Олег Феткулов – арт-директор клуба «Хромая Лошадь». Информация об этом появилась на странице Татьяны Феткуловой «Вконтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Олега не стало 26 сентября. Он ушел через сутки после операции, в реанимации, не приходя в сознание. Операция была внеплановая»,— написано в посте.

Церемония прощания с Олегом Феткуловым пройдет 30 сентября в храме Всех Святых. Фото- и видеосъемка на ней будет запрещена. Авторы поста просят также приносить только живые цветы и не нести искусственные венки.

Трагедия в клубе «Хромая лошадь» случилась в ночь на 5 декабря 2009 года. Жертвами пожара стали 156 человек. В 2013 году Олег Феткулов был признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц, группой лиц по предварительному сговору) и отправлен в колонию на шесть лет. Он вышел на свободу в августе 2017 года, после чего работал диджеем и музыкальным продюсером.