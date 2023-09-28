Владимир Путин назначил 16 судей в Черноземье

Указом президента Владимира Путина было назначено 16 судей в Черноземье. Большая часть назначений пришлась на Воронежскую и Белгородскую области, где были утверждены или поставлены на новые должности в сумме 12 человек.

Василий Тарасов был переназначен на должность председателя Воронежского облсуда, которую он занимает с 2017 года. Его полномочия будут действовать ближайшие шесть лет. Судьями облсуда стали Лилия Анисимова, работавшая в Коминтерновском райсуде Воронежа, и Галина Удоденко, которая пошла на повышение из Левобережного райсуда Воронежа.

Также в регионе были выбраны судьи районных судов на неограниченный срок действия полномочий:

Елена Наумова перешла с должности мирового судьи участка №5 в Левобережном судебном районе Воронежа на пост судьи Левобережного райсуда Воронежа;

Юлия Хоперская — с должности мирового судьи участка №4 в Лискинском судебном районе на пост судьи Бобровского райсуда Воронежской области;

Светлана Денисова — с должности помощника судьи Левобережного райсуда на пост судьи Бутурлиновского райсуда Воронежской области;

Екатерина Климова — с должности помощника судьи Борисоглебского городского суда на пост судьи Грибановского райсуда Воронежской области;

Наталья Серикова — с должности мирового судьи участка №1 в Нововоронежском судебном районе на пост судьи Нововоронежского городского суда.

В Белгородской области на должности председателя облсуда был утвержден Сергей Коцюмбас, занимающий ее с 2009 года. Срок действия его полномочий также составит шесть лет. Белгородский районный суд возглавил Александр Котельвин, работающий в нем с 2021 года. Ранее этот пост занимал Андрей Дереча. Заместителем председателя Арбитражного суда Белгородской области стал Алексей Петряев, трудящийся в нем с 2009 года и возглавлявший инстанцию с 2014 по 2017 год. Судьей Октябрьского райсуда Белгорода — Наталья Приходько, которая была секретарем судебного заседания в Корочанском райсуде Белгородской области.

В Орловской области были выбраны судьи Заводского райсуда Орла и Ливенского райсуда области. Эти должности заняли Виктор Настепанин, который ранее был мировым судьей Хотынецкого района Орловской области, и Ольга Юдина, работавшая мировым судьей Краснозоренского района Орловщины.

Судьей Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда была назначена Ольга Дударикова, а судьей Курского гарнизонного военного суда — Артем Зиатдинов. Госпожа Дударикова ранее работала в Арбитражном суде региона, а господин Зиатдинов — помощником судьи Тульского военного гарнизонного суда.

Также президент передал полномочия судьи Первого кассационного суда общей юрисдикции Елене Крючковой, с 2018 года работавшей в Липецком облсуде.

Алина Морозова

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