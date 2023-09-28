Чистая прибыль ВТБ за восемь месяцев составила 351,2 млрд руб.

Чистая прибыль группы ВТБ (MOEX: VTBR) в августе составила 25,9 млрд руб. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). По итогам восьми месяцев показатель достиг 351,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Прибыль до налогообложения за восемь месяцев составила 429,6 млрд, за август — 33,2 млрд. Расходы на создание резервов под кредитные убытки составили 137,4 млрд руб. и 31,6 млрд руб. соответственно.

Активы группы с начала года выросли на 14,7% (на 1,5% за август), до 28 трлн руб. Объем кредитов юрлицам до вычета резерва вырос с начала года на 13,4% и на 1,1% за август, до 13,3 трлн руб. Объем кредитов физлицам достиг 6,5 трлн руб. (+15,5% с начала года и +3,4% за август). Средства юрлиц в банке составили 12 трлн руб. (+9,1% и –4,1% соответственно), средства физлиц — 8,5 трлн руб. (+14,2% и +3%).

Глава ВТБ Андрей Костин в начале сентября прогнозировал, что группа по итогам 2023 года получит рекордную чистую прибыль на уровне 420 млрд руб. Выплаты дивидендов по итогам года «практически исключены». По итогам 2022 года убыток группы по МСФО составил 613 млрд руб. из-за санкций.

Аналитики «Эксперт РА» ожидают прибыль российского банковского сектора по итогам года более чем в 3 трлн руб., что на треть превышает рекорд двухлетней давности. Однако другие эксперты уже называют и такую оценку консервативной.

О прогнозах — в материале «Ъ» «У банков троятся триллионы».

Леонид Уварчев