Петербург стал более привлекателен для организованных туристов

Санкт-Петербург с начала 2023 года посетили в 12 раз больше организованных туристов относительно показателя Москвы, такие данные приводит РИА Новости со ссылкой турфирму Travelata.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Город продолжает удерживать лидерские позиции в этом направлении. В 2022 году количество туристов превосходило прибывших на отдых в Москву в пять раз. В компании заметили, что это подтверждает стабильный интерес к экскурсионному отдыху. В среднем тур в Петербург обходился в 39 тыс. рублей, что на семь тысяч больше, чем стоимость поездки в Москву. При этом чаще всего туристы берут туры на четыре ночи.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за первые девять месяцев 2023 года ГМЗ «Павловск» 1,7 млн человек.

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