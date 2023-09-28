Отопительный сезон начался в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начался отопительный сезон. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, синоптики прогнозируют похолодание с начала следующей недели: «У коммунальщиков есть время запустить и отладить весь процесс. Тепло нужно дать в более чем 840 учреждений социальной сферы и 7,9 тыс. многоквартирных домов. Запустить более 250 котельных».

Глава города отметил, что в один день довести тепло до всех потребителей невозможно. В первую очередь его дадут в детсады, школы и больницы.

В 2022 году отопление в Нижнем Новгороде включили 20 сентября. Из-за резкого похолодания 6 сентября тепло начали досрочно пускать в объекты социальной сферы.

Андрей Репин