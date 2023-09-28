В Ярославском районе потушили лесной пожар

В Ярославском районе за деревней Вакарево ликвидировали лесной пожар на площади 1,08 гектара. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По словам министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Дмитрия Пенькова, сообщение о пожаре поступило в региональную диспетчерскую службу и было передано в СГБУ ЯО «Лесная охрана» для принятия мер по тушению.

Как уточнил господин Пеньков, причиной возгорания стал человеческий фактор.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе в этом году произошло два лесных пожара: в Некоузском районе на площади 0,8 гектара и в Большесельском лесничестве площади 0,3 гектара.

Алла Чижова