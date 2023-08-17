В Ярославской области лесной пожар тушили 5 часов

В Большесельском лесничестве Ярославской области 16 августа произошел лесной пожар на площади 0,3 гектара, на тушение которого ушло почти пять часов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

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По данным регионального МЧС, сообщение о возгорании в Большесельском районе, восточнее села Варегово поступило в 17:00 16 августа. К 21:30 пожар удалось потушить. На месте работали шесть единиц техники и три человека личного состава. В пожаре никто не пострадал.

«Информация о возгорании поступила в региональную диспетчерскую службу и была передана в СГБУ ЯО "Лесная охрана" для принятия оперативных мер по тушению. Причиной пожара стал человеческий фактор»,— прокомментировал и.о. директора регионального департамента лесного хозяйства Иван Хитров.

По данным правительства, всего в этом году произошло два возгорания на территории лесного фонда. В том числе лесной пожар в Некоузском районе на площади 0,8 гектаров.

Алла Чижова