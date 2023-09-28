Мосбиржа понизила минимальный порог дивидендных выплат до 50% от чистой прибыли

Московская биржа утвердила новую дивидендную политику. Теперь минимальная граница дивидендных выплат установлена на уровне 50% от чистой прибыли Мосбиржи по международным стандартам финотчетности (МСФО). К 2028 году группа хочет нарастить чистую прибыль до 65 млрд руб., сообщил журналистам председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов, передает Frank Media.

По словам господина Денисова, новая стратегия Мосбиржи до 2028 года определяет целевой уровень дивидендных выплат как величину свободного денежного потока на собственный капитал (с учетом целевого регуляторного капитала группы, капитальных расходов, сделок по слиянию и поглощению, эволюции регуляторных требований к капиталу, стресс-тестов, а также ограничений по привлечению и использованию заемных средств).

Согласно действовавшей ранее политике, минимальный порог дивидендных выплат Мосбиржей был установлен на уровне 60% от чистой прибыли по МСФО при условии, если группе не нужен дополнительный капитал для капвложений, а также с учетом регуляторных требований к бирже и ее дочерним компаниям.

При этом весной этого года набсовет Московской биржи предложил направить на выплату дивидендов за прошлый год 11 млрд руб., что составило только 30% рекордной чистой прибыли. Причину отказа от дивидендной политики в Мосбирже не разъяснили. Согласно частично раскрытой отчетности по МСФО за 2022 год, группа Московской биржи получила чистую прибыль в размере 36,3 млрд руб. Этот результат является рекордным за время существования объединенной биржи (с 2011 года).

Эрдни Кагалтынов