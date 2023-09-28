Объем переводов россиян в Казахстан в июле снизился в 6,5 раза

Объемы денежных переводов физических лиц из России в страны ближнего зарубежья в июле резко сократились по сравнению с годом ранее. По этому показателю первым стал Казахстан. Переводы россиян в эту страну снизились почти в 6,5 раза. Это следует из анализа «РИА Новости» данных Центробанков.

По данным агентства, в июле 2022 года физлица перевели из России в Казахстан $114,7 млн. В этом году объем переводов снизился в 6,5 раза, до $17,7 млн. Вдвое сократились переводы в Армению и Киргизию, до $223,5 млн и $132,2 млн соответственно. Переводы в Грузию сократились в 1,4 раза, до $73,8 млн.

Часть стран публикуют данные с более редкой периодичностью — раз в полгода. В первом полугодии денежные переводы из России в Азербайджан снизились вдвое по сравнению с прошлым годом, до $607,9 млн.

Переводы из стран ближнего зарубежья в Россию в июле отличались большей неоднородностью. Переводы из Киргизии упали вчетверо, до $28,3 млн, переводы из Армении выросли вдвое, до $53,4 млн, из Казахстана увеличились в 1,4 раза, до $44,7 млн, из Грузии — в 1,3 раза, до $3,5 млн. Переводы из Азербайджана за полгода снизились в 1,2 раза, до 38,5 млн.

О том, как система трансграничных переводов функционирует в новой международной обстановке,— в материале «Куда деньги уходят».

Анастасия Ларина