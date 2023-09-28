Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Объем переводов россиян в Казахстан в июле снизился в 6,5 раза

Объемы денежных переводов физических лиц из России в страны ближнего зарубежья в июле резко сократились по сравнению с годом ранее. По этому показателю первым стал Казахстан. Переводы россиян в эту страну снизились почти в 6,5 раза. Это следует из анализа «РИА Новости» данных Центробанков.

По данным агентства, в июле 2022 года физлица перевели из России в Казахстан $114,7 млн. В этом году объем переводов снизился в 6,5 раза, до $17,7 млн. Вдвое сократились переводы в Армению и Киргизию, до $223,5 млн и $132,2 млн соответственно. Переводы в Грузию сократились в 1,4 раза, до $73,8 млн.

Часть стран публикуют данные с более редкой периодичностью — раз в полгода. В первом полугодии денежные переводы из России в Азербайджан снизились вдвое по сравнению с прошлым годом, до $607,9 млн.

Переводы из стран ближнего зарубежья в Россию в июле отличались большей неоднородностью. Переводы из Киргизии упали вчетверо, до $28,3 млн, переводы из Армении выросли вдвое, до $53,4 млн, из Казахстана увеличились в 1,4 раза, до $44,7 млн, из Грузии — в 1,3 раза, до $3,5 млн. Переводы из Азербайджана за полгода снизились в 1,2 раза, до 38,5 млн.

О том, как система трансграничных переводов функционирует в новой международной обстановке,— в материале «Куда деньги уходят».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...