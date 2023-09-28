Тамбовский агроэкспорт в натуральном выражении за девять месяцев вырос на 12%

За январь–сентябрь 2023 года экспорт продукции АПК из Тамбовской области превысил 420 тыс. т. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщили в областном правительстве.

Основными покупателями тамбовской сельхозпродукции стали Турция, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Марокко. Структура отгрузок не раскрывается. В августе областные власти говорили, что в денежном выражении основную долю в структуре экспорта составляют зерновые (треть объема), а также мясная продукция (пятая часть) и продукция пищепрома (сахар, меласса, мука — также пятая часть).

Подробнее о тамбовском агроэкспорте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин

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