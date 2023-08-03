Тамбовские власти рассчитывают увеличить объем агроэкспорта в 2023 году до $225 млн

Правительство Тамбовской области планирует в 2023 году достигнуть целевого показателя объема экспорта продукции АПК из региона, ранее установленного на уровне $224,8 млн. Об этом сообщила вице-губернатор Алена Сытова.

С 1 января по начало августа показатель составил $117 млн. Основную долю в структуре экспорта составляют зерновые (треть объема), а также мясная продукция (пятая часть) и продукция пищепрома (сахар, меласса, мука — также пятая часть). Наибольшие отгрузки производятся в Турцию, Беларусь, Латвию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Китай.

Как в 2022 году развивался агроэкспорт из макрорегиона — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин