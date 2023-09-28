Россельхознадзор пресек оборот некачественного масла в Курганской области

Управление Россельхознадзора пресекло в Курганской области оборот изготовленного с нарушениями сливочного масла. Остатки потенциально опасной продукции уничтожены ее владельцем. Об этом сообщают в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Установлено, что предприятие в Зауралье для изготовления пищевой продукции принимало на переработку сырое коровье молоко, которое не прошло все необходимые лабораторные исследования, либо имело истекшие сроки таких экспертиз. Из этого сырья организация изготовила сладко-сливочное масло «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5%.

По итогам исследования в пробе продукции было установлено превышение показателя «дрожжи и плесени» — 330 колониеобразующих единиц на грамм при норме не более 100 КОЕ/г. Тем самым производитель масла нарушил регламенты Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции». В связи с этим управление Россельхознадзора объявило предприятию предостережение и рекомендовало усилить контроль за поступающим сырьем.

«Декларацию о соответствии на сладко-сливочное масло управление Россельхознадзора признало недействительной. Кроме того, приостановило регистрацию уполномоченного лица данного предприятия за внесение недостоверной информации во ФГИС "Меркурий"»,— отмечают в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

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