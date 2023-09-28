Стоимость дизельного топлива в Удмуртии превысила 62 рубля за литр

В Удмуртии с 19 по 25 сентября изменилась стоимость нефтепродуктов. Наиболее значительно подорожало дизельное топливо — 36 коп. за неделю. Таким образом, ценник за литр продукта достиг 62,08 руб., сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Бензин марок АИ-92 и АИ-95 стал дороже на 17 и 20 коп. Стоимость литра нефтепродуктов составила 49,87 руб. и 54,03 руб. соответственно. Автомобильный бензин АИ-98 в цене не изменился и остался на уровне 60,3 руб.

Напомним, за последний месяц в Удмуртии практически в два раза выросла цена на дизельное топливо, а аграрии отмечают его дефицит и отказ поставщиков в доставке. Руководство республики заверяет, что с поставщиками топлива регион договорился о бронировании нужных объемов, которых хватит до конца года.

Подробнее читайте в материале «Дизель тормозит АПК».