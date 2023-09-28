Цена на нефть WTI поднималась выше $95 за баррель

Стоимость американской нефти WTI поднималась выше $95 за баррель впервые больше чем за год. Как передает Bloomberg, нефть растет на фоне сокращения запасов в США.

По данным на 9:03 по московскому времени, нефть WTI торговалась на уровне $94,35 за баррель (+0,72%) на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX. Цена на Brent выросла на 0,9%, до $97,38 за баррель, на лондонской бирже ICE.

В среду цена на WTI выросла на 3,6% (на $3,29), что стало самым большим ростом с начала мая. Стоимость Brent увеличилась на 2,8% (на $2,59).

Как отмечает Bloomberg, запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, опустились ниже 22 млн баррелей — до самого низкого показателя с июля 2022 года. Как пишет агентство, запасы сократились сильнее, чем ожидалось, и это показывает, как сильно сужается рынок при сокращении поставок из России и Саудовской Аравии. С конца июня цена на WTI выросла примерно на треть.