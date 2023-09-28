Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Цена на нефть WTI поднималась выше $95 за баррель

Стоимость американской нефти WTI поднималась выше $95 за баррель впервые больше чем за год. Как передает Bloomberg, нефть растет на фоне сокращения запасов в США.

По данным на 9:03 по московскому времени, нефть WTI торговалась на уровне $94,35 за баррель (+0,72%) на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX. Цена на Brent выросла на 0,9%, до $97,38 за баррель, на лондонской бирже ICE.

В среду цена на WTI выросла на 3,6% (на $3,29), что стало самым большим ростом с начала мая. Стоимость Brent увеличилась на 2,8% (на $2,59).

Как отмечает Bloomberg, запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, опустились ниже 22 млн баррелей — до самого низкого показателя с июля 2022 года. Как пишет агентство, запасы сократились сильнее, чем ожидалось, и это показывает, как сильно сужается рынок при сокращении поставок из России и Саудовской Аравии. С конца июня цена на WTI выросла примерно на треть.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...