Проект реконструкции аэродромного комплекса аэропорта Новокузнецк сделает «Ленаэропроект»

Новокузнецкое ООО «Аэрокузбасс» (оператор аэропорта Новокузнецк (Спиченково) выбрало в качестве подрядчика на разработку проектно-сметной документации для реконструкции аэродромного комплекса аэропорта Новокузнецк» АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект» из Санкт-Петербурга. Его цена предложения составила 169,9 млн руб. при стартовой цене торгов 170 млн. Они проводились в виде запроса предложений в электронной форме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Как сказано в документации торгов, проектирование заказано на реконструкцию взлетно-посадочной полосы для обеспечения эксплуатации расчетных типов самолетов (Боинг- 767-300), строительство нового участка ВПП, реконструкцию (строительство) четырех рулежных дорожек, перрона, установку метеорологического оборудования, строительство аварийно-спасательной станции, объектов электроснабжения, водосточно-дренажной системы, очистных сооружений и др.

Срок разработки документации — 90 календарных дней.

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Игорь Лавренков, Кемерово