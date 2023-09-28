Куры охлажденные и мороженые в Удмуртии стали дороже на 5,4%

В Удмуртии с 19 по 25 сентября ряд товаров изменился в цене. Наиболее значительно выросла цена на свежие помидоры — 9,8%, а морковь стала дешевле на 7,4%. Как сообщает Удмуртстат, также подорожали на 8,3% бананы, куры охлажденные и мороженые — 5,4%, овощные консервы для детского питания — 4,8%, куриные яйца — 4,7%, сыры твердые, полутвердые и мягкие — 4,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Вместе с тем снизилась стоимость яблок на 6,3%, репчатого лука — 6%, сосисок и сарделек — 4,4%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали туалетная бумага на 3,5%, стиральный порошок — на 2,8. При этом шампунь стал дешевле на 3,6%, зубная паста — на 2,3%.

Зарегистрировали также снижение на 11,8% стоимости полета в самолете в салоне эконом-класса.