В Уфе временно закроют Шакшинский мост

В Уфе на два часа перекроют движение по Шакшинскому мосту в обоих направлениях для проведения геодезического мониторинга мостового перехода и установки габаритных ворот, сообщили в пресс-службе мэрии. Ограничения будут действовать 29 сентября с 11:00 часов до 12:00 и 30 сентября с 15:00 до 16:00.

В это время будет работать речной паром на переправе «Князево».

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», четырехсотметровый мост 1984 года ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Венера Хисамова

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