Зарплата работников малых предприятий в Удмуртии на 7,3% ниже средней по региону

Удмуртия оказалась на седьмом месте среди регионов ПФО по численности работников на малых предприятиях. Всего в таких организациях трудятся 56,8 тыс. человек, сообщает Удмуртстат. Республика уступает лидерство Татарстану — 151,4 тыс. человек, однако значительно опережает Мордовию — 19,6 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий в Удмуртии сложилась в 45,8 тыс. руб. Это на 7,3% ниже, чем в среднем по республике. В ПФО республика по данному показателю на третьем месте, лидер — Пермский край (53,5 тыс. руб.).

Отмечается, что малые предприятия вносят 15,4% или 122,3 млрд руб. в оборот всех организаций Удмуртии. Так, за январь-июнь 2023 года такие организации отгрузили товаров собственного производства, выполнили работ и услуг на 76,9 млрд руб.