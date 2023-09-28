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Арестована экс-замглавы самарского Росимущества

Суд Самарского района Самары избрал меру пресечения в отношении бывшего заместителя руководителя территориального управления Росимущества Алии Ишмуратовой. Она помещена под стражу. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Алия Ишмуратова отправлена в СИЗО на 22 дня. Она будет находиться под арестом до 17 октября текущего года включительно.

Ранее силовики задержали чиновницу вместе с тремя ее предполагаемыми сообщниками. В отношении них было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Речь идет о фальсификации документов, позволивших выкупить федеральное имущество, используя незаконную льготу. Ущерб составил более 170 млн руб.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Дело возбудили по льготе».

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