Дело возбудили по льготе

Задержана бывшая заместительница руководителя Самарского ТУ Росимущества Алия Ишмуратова и еще трое сообщников. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Речь идет о фальсификации документов, позволивших выкупить федеральное имущество, используя незаконную льготу. Ущерб составил более 170 млн руб. Уголовное дело было возбуждено по инициативе руководителя Самарского ТУ Росимущества Айвара Кинжабаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уголовное дело в отношении экс-чиновницы было возбуждено по инициативе руководителя Самарского территориального управления Росимущества Айвара Кинжабаева

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ Уголовное дело в отношении экс-чиновницы было возбуждено по инициативе руководителя Самарского территориального управления Росимущества Айвара Кинжабаева

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ

25 сентября силовики задержали бывшую заместительницу руководителя Самарского территориального управления Росимущества Алию Ишмуратову и еще трех человек, которых следствие считает ее сообщниками. В отношении них региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Информации об аресте задержанных и о том, признают ли они вину, пока нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

«Речь идет о фальсификации документов, позволивших злоумышленникам выкупить федеральное имущество с ущербом для казны. Ущерб составил более 170 млн руб.»,— говорится в сообщении. Чиновница якобы использовала льготную стоимость по договору купли-продажи земельного участка в Самаре.

Уголовное дело было возбуждено по инициативе руководителя Самарского территориального управления Росимущества Айвара Кинжабаева. Глава ведомства не был в курсе ситуации, утверждает Александр Хинштейн. В СУ СКР по Самарской области ситуацию пока не комментируют.

По данным сайта Самарского ТУ Росимущества, до работы на посту заместителя главы Самарского ТУ Росимущества Алия Ишмуратова занимала должность начальника отдел приватизации, регистрации права, учета, перераспределения федерального имущества и контроля. Сейчас на этой должности работает Наталия Баранникова

Как отмечает руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, ст. 286 УК РФ относится к преступлениям коррупционного характера: «Но это не означает, как считают некоторые обыватели, что дело обязательно должно быть связано с мздоимством. Если будет установлен факт передачи незаконного вознаграждения, то основным составом будет считаться дача и получение взятки. Но и без этого преступление считается завершенным, если действиями должностного лица причинен ущерб государству, правам третьих лиц или интересам службы. Если назначенная следствием судебная экспертиза подтвердит, что имела место продажа объекта недвижимости по цене на 170 млн руб. ниже реальной стоимости, то это может стать основанием для предъявления обвинения». Однако, по мнению эксперта, должностное лицо, принимающее решение, могло не знать, что при определении цены объекта применены ненадлежащие методы расчета: «Или, как вариант, ущерб в 170 млн руб. мог быть установлен как разница между продажной ценой и кадастровой стоимостью, в то время как рыночная стоимость была значительно ниже указанной в кадастре. Все это повлияет на квалификацию действий экс-чиновницы».

Адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Наталья Костина считает, что в сфере оборота государственного и муниципального имущества возбуждение уголовного дела по ст. 286 УК РФ является обыденностью, таких дел множество: «Не совсем соглашусь с квалификацией по ч. 1. ст. 286 УК РФ.Думаю, в перспективе дело может быть переквалифицировано на более тяжкий состав — ч. 3. ст. 286 УК РФ.Так как имеются соучастники, не исключена также и корыстная или иная личная заинтересованность. Не исключаю, что при внесении заведомо ложных сведений в официальные документы в данном случае — квалификацию по совокупности ст. УК РФ 286 и 292 УК РФ». По словам эксперта, исходя из практики, даже при непризнании вины в основном по указанной статье, даже по ч. 3. ст. 286 УК РФ, назначаются штрафы или условные сроки, при предъявлении гражданского иска виновным лицам грозит и возмещение ущерба.

Как отмечает адвокат, управляющий партнер Criminal Defense Firm Алексей Новиков, результат в уголовном процессе зависит от того, смогут ли правоохранители обосновать, какими нормативными правовыми актами, а также иными документами установлены права и обязанности экс-сотрудника Росимущества, и указать, превышение каких из этих прав и обязанностей вменяется ему в вину, со ссылкой на конкретные нормы. «Как правило, следствие, доказывая вину должностного лица в превышении должностных полномочий, обосновывает это следующим образом. Действия бывшего сотрудника относятся к полномочиям другого должностного лица. Совершенные действия могли быть совершены только при наличии особых обстоятельств и условий, которые отсутствовали. Действия, носящие незаконный характер, повлекли существенное нарушение интересов государства».

Ани Айвазян