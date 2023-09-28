Пожизненное лишение свободы грозит жителю Удмуртии за изнасилование ребенка

Перед Верховным судом Удмуртии предстанет житель Сарапульского района, которого обвиняют в изнасиловании ребенка, не достигшего 14 лет (п. «в» ч. 5 ст. 131, п. «в» ч. 5 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В частности, по данным следствия, в один из вечеров июня мужчина в одном из населенных пунктов Сарапульского района встретил свою малолетнюю родственницу. Под выдуманным предлогом он отвел девочку в безлюдное место, где применил к ребенку насилие, уложил на землю и совершил половое сношение. Преступление сопровождалось иными действиями сексуального характера.

Уголовное дело направлено в Верховный суд республики. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.