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Пожизненное лишение свободы грозит жителю Удмуртии за изнасилование ребенка

Перед Верховным судом Удмуртии предстанет житель Сарапульского района, которого обвиняют в изнасиловании ребенка, не достигшего 14 лет (п. «в» ч. 5 ст. 131, п. «в» ч. 5 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В частности, по данным следствия, в один из вечеров июня мужчина в одном из населенных пунктов Сарапульского района встретил свою малолетнюю родственницу. Под выдуманным предлогом он отвел девочку в безлюдное место, где применил к ребенку насилие, уложил на землю и совершил половое сношение. Преступление сопровождалось иными действиями сексуального характера.

Уголовное дело направлено в Верховный суд республики. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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